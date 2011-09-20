《中国报摘》--其他报纸重要消息9月20日(I)

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
**上海证券报**
--包钢稀土国际贸易公司宣布其托市计划,将以不高于90万元人民币/吨价格收购代表性稀土品种氧化谱钕.业内预计,此项收购将对稀土市场产生较好的刺激作用.
--中国保监会近日批准中国平安(601318.SS)(2318.HK)旗下平安人寿募集10年期次级债,募集规模不超过40亿元.根据投行的预测,发行之後将使平安人寿的偿付能力提高10-12个百分点.
**人民日报**
--经专家测定,湖南省百亩试验田的超级稻加权平均亩产达到926.6公斤,但中国工程院院士袁隆平说,小面积容易实现,要在一百亩的规模达到这个产量,难度很大.
**第一财经日报**
--2011年以来,已有26家中国公司从美国三大市场退市,约占中概股总数的近十分之一,退市方式包括退到OTCBB继续交易,退至美国粉单市场,甚至完成私有化.
**21世纪经济报 道**
--一位知情人士透露,中国水电IPO(首次公开发行)的保荐方给出的发行价合理询价参考数据或约在5.39-6.41元,对应2010年静态市盈率18.6-22.1倍.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 林琦/李然; 审校 张喜良
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
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路透纽约1月20日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路 透计算，最近一周投机客连续第四周减持美元多仓，美元净多仓降至10月 末以来最低。 截至1月31日当周，美元净多仓降至184.7亿美元，前周为200.4亿美 元。 今年美元下跌，受特朗普政府弱势美元言论打压，创下30年来最差1 月表现。本周也不例外，美元继续下滑，创逾六个月最大周线百分比跌幅 。 周五公布的美国1月非农就业报告显示薪资增长小于预期，也削弱美 元的前景。该数据显示就业市场仍有闲置，可令通胀受控，这可能放缓美 国联邦储备理事会(美联储/FED)今年升息的速度。 “美元可能进一步受压，今年年初以来一直如此，因美联储加速收紧 政策的希望暂时减弱，”Forex.com研究主管James Chen称。 CFTC数据还显示，日圆净空仓降至58,331口，为12月初以来最低。 日圆走势主要受日本央行行动影响，尤其是周五。日本央行周五宣布 计划无限定规模购买5-10年期日本公债，日本央行总裁黑田东彦称为了“ 尽
路透东京/底特律2月4日 - 三名知情消息人士向路透表示，日本高田 已选定美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)，成为向高田提供财务援助的最后候选投资方。KSS隶属于中国宁波均胜电子 旗下。