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亚洲 | 2011年 9月 20日 星期二 08:26 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息9月20日(I)

**上海证券报**

--包钢稀土国际贸易公司宣布其托市计划,将以不高于90万元人民币/吨价格收购代表性稀土品种氧化谱钕.业内预计,此项收购将对稀土市场产生较好的刺激作用.

--中国保监会近日批准中国平安(601318.SS)(2318.HK)旗下平安人寿募集10年期次级债,募集规模不超过40亿元.根据投行的预测,发行之後将使平安人寿的偿付能力提高10-12个百分点.

**人民日报**

--经专家测定,湖南省百亩试验田的超级稻加权平均亩产达到926.6公斤,但中国工程院院士袁隆平说,小面积容易实现,要在一百亩的规模达到这个产量,难度很大.

**第一财经日报**

--2011年以来,已有26家中国公司从美国三大市场退市,约占中概股总数的近十分之一,退市方式包括退到OTCBB继续交易,退至美国粉单市场,甚至完成私有化.

**21世纪经济报 道**

--一位知情人士透露,中国水电IPO(首次公开发行)的保荐方给出的发行价合理询价参考数据或约在5.39-6.41元,对应2010年静态市盈率18.6-22.1倍.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 林琦/李然; 审校 张喜良

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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