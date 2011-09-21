《中国报摘》--其他报纸重要消息9月21日(I)

**上海证券报**

--中国银监会主席助理阎庆民指出,十二五(2011-2015年)期间,国内银行要做好战略转型的准备,其中私人银行可以助推商业银行转型.

--华电能源(600726.SS)拟转让所持的华泰保险6,600万股权,挂牌价格将不低于2.97亿元人民币.

--SOHO中国(0410.HK)董事长潘石屹表示,目前房价还没有降到位,今年不降,两三年後还得降,因为保障房的影响太大.

**人民日报**

--北京交通大学教授韩振峰称,在社会变革和转型时期,国民的判断和选择在很大程度上反映着社会变革和转型的效果,而国民幸福指数走势正是国民判断和选择的重要预测指标.

--时评称,民间借贷的"风生水起",暴露的正是当前中小企业艰难的生存困境,当务之急,不在于否定民间借贷,而应给予其必要的制度规范、适度的风险控制.

**第一财经日报**

--中国农科院发起设立的国内首只农业科技领域私募股权基金--中农科产业发展基金近日完成首期资金募集,首期15亿元基金将主要用于上市前(PRE-IPO)企业,目前已甄选了约15家拟投的公司.

--河南金星啤酒集团董事长张铁山表示,计划三至五年上市.另据知情人士透露,公司拟引入战略投资者,基本上选定百威英博(ABI.BR),入股比例约在30%左右.

**21世纪经济报 道**

--台湾鸿海(2317.TW)董事长郭台铭近期接连出席山西大同和江苏盐城两大光伏产业基地的签约会,两大基地总投资高达1,000亿元,其中大同项目规划建设300MW的光伏电站,总投资为900亿元.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 林琦/李文科; 审校 张喜良

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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