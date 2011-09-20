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亚洲 | 2011年 9月 20日 星期二 08:13 BJT

〔日本股市〕开盘下跌,此前标准普尔下调意大利评级

路透东京9月20日电---日本股市日经指数周二开盘下跌,此前标准普尔下调意大利债信评级,令人担忧欧元区持续的金融动荡和经济疲弱会产生全球性影响.

日经指数.N225跌1.1%,报8,8764.29点.东证股价指数.TOPX下跌1.0%,报760.39点.(完)

--编译 杜明霞;审校 李爽

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