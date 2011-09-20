版本:
中国
亚洲 | 2011年 9月 20日 星期二 08:14 BJT

〔标题新闻〕日本三菱重工业盘初下挫1.8%,此前该公司称其电脑系统遭黑客攻击且资料或遭窃

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nT9E7KC00D]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐