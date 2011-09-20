《美债周二展望》如何在联储会议期间保证"安全"?分析师给出不同建议

路透纽约9月19日电---美国联邦储备理事会(美联储,FED)周二将开始为期两天的政策会议,或将改变美国公债市场的整体步调.分析师周一也提出了不少建议,让美国债券交易商能够在未来两天内感觉更加安全.

这些建议大多与"减少"两年期、10年期和30年期公债的过度建仓有关.

外界普遍预期决策者将利用美联储开会之机达成协议,采取一些新的货币宽松举措,以刺激疲弱的美国经济.

最有可能采取的措施即卖短债买长债,也就是美联储卖出一些短期公债,并使用回笼资金买入期限较长的公债与超长期的30年期品种.

"我不知道美联储的卖短债买长债操作在多大程度已被市场消化,"大和证券公债交易商Raymond Remy表示.

10年期公债US10YT=RR收益率(殖利率)周一低于2%,且价格上升约1个大点.不过这一走势可能是由对于欧债危机严重程度的担忧所驱动,而非对美联储卖短债买长债的希望所引发.

"如果对该操作的预期已被充分消化,而美联储并未出手,那麽你就不会想作多10年期公债,"Remy说,"但反过来讲,若市场并未抱此希望而美联储却有所动作,那你就会希望持有10年券."

当有关卖短债买长债的传言刚开始传出时,交易商围绕30年期公债的争论比10年期公债更加热烈.市场最初认为30年期公债将是联储该计划的购买重点.

Remy和巴克莱资本的公债与通胀保值策略师Michael Pond都表示,市场起初关注30年期公债可能找错了对象.

"今天10年期与30年期公债利差收窄,我们将想办法改变这样的走势,因我们认为美联储购买30年期品种的力度可能令市场失望."Pond称.

洛杉矶TCW投资经理Brett Barker指出,守住短期公债是最安全的做法.该公司管理着650亿美元的固定收益资产.

"如果你希望持有中长期公债而非短期的国库券,那麽一年至两年期的品种最安全."他说,"在美联储开会前後,长期品种的风险最大."

若美联储果真实施了卖短债买长债的策略,那麽随着更多短债流入市场,短期利率可能会小幅上升.但还存在另一种可能,会推动利率向相反方向移动.

美联储也可能决定降低现为0.25%的超额准备金利率(IOER).

"短期债券走势对美联储大幅调降IOER的前景反应有些过度."巴克莱的Pond称,并指出若联储仅小幅降低该利率,可能会令部分公债交易商措手不及.

Pond和Remy都认为,市场人士预期卖短债买长债操作的规模约为4,000亿美元,与联储上次6,000亿美元量化宽松计划中,10年期公债的购买规模相同.

Remy说,如果联储买卖债券的规模与预期相左,亦可能引发市场的强烈反应.但任何人在决定事先作出猜测时,都必须面临另一个重要的现实:周二的交易可能根本与美联储无关.

"市场将聚焦欧洲形势和股市动向."Remy说.(完)

--编译 徐文焰;审校 张荻

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