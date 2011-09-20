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亚洲 | 2011年 9月 20日 星期二 08:17 BJT

〔韩国股市〕开盘受欧债忧虑拖累小跌,STX跳涨4.6%

路透首尔9月20日电---韩国股市周二开盘小幅走低,此前评级机构标准普尔下调意大利债信评等,而且对希腊可能债务违约的忧虑进一步加深.

韩国STX Corp(011810.KS)跳涨4.6%,该公司周一晚间称,已决定退出海力士半导体(000660.KS)的竞购,使得这桩可能高达数十亿的交易充满变数.[ID:nCN1973767]

海力士半导体下跌2.1%.

0004GMT,综合股价指数(KOSPI).KS11下滑0.23%至1,816.79点.(完)

--编译 兰秀娟;审校 张荻

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