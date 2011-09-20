〔中国基金〕华安基金称华安国际配置持有人将按初始发售面值收回本金

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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路透上海9月20日电---作为中国第一只合格境内机构投资者(QDII)基金,华安基金周二公告确认,将保证华安国际配置基金持有人按基金初始发售面值收回本金,维护持有人利益.
2008年华安国际配置在首个投资保本周期内遭遇雷曼兄弟公司倒闭事件,产品的正常运作受到严峻挑战.同年华安基金承诺,在华安国际配置第一个投资周期于2011年11月2日届满时,如果以美元计价的结构性保本票据资产净值低于原投资的相应结构性保本票据本金,公司将以自有资金弥补资金缺口.
公告称,如果弥补上述资金缺口後,基金份额净值仍低于基金初始发售面值,公司将继续以自有资金进行补足.即华安基金将保证持有人按华安国际配置的初始发售面值收回本金,维护持有人利益.
公告还表示,鉴于基金运作环境发生变化,华安国际配置将于2011年11月第一个投资保本周期自然到期後,终止运作,不转入下一投资周期.
中国证券报援引华安基金相关人士表示,与雷曼欧洲公司的诉讼案件广受关注.根据与雷曼欧洲达成的和解协议,雷曼欧洲应向华安国际配置支付近4,489万美元的和解款项及相应利息.公告称,如果计入"和解所得",华安国际配置的每份净值预计可达到0.97美元.
基金业分析人士表示,海外金融市场近年遭遇诸多重大事件的冲击,QDII基金的运作面临巨大考验,华安国际配置基金的试点与波折提供了经验借鉴,对于完善QDII制度有积极意义.(完)
参看相关细节,请点选华安基金公司网站(here)
--发稿 冉莹; 审校 张喜良
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路透纽约1月20日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路 透计算，最近一周投机客连续第四周减持美元多仓，美元净多仓降至10月 末以来最低。 截至1月31日当周，美元净多仓降至184.7亿美元，前周为200.4亿美 元。 今年美元下跌，受特朗普政府弱势美元言论打压，创下30年来最差1 月表现。本周也不例外，美元继续下滑，创逾六个月最大周线百分比跌幅 。 周五公布的美国1月非农就业报告显示薪资增长小于预期，也削弱美 元的前景。该数据显示就业市场仍有闲置，可令通胀受控，这可能放缓美 国联邦储备理事会(美联储/FED)今年升息的速度。 “美元可能进一步受压，今年年初以来一直如此，因美联储加速收紧 政策的希望暂时减弱，”Forex.com研究主管James Chen称。 CFTC数据还显示，日圆净空仓降至58,331口，为12月初以来最低。 日圆走势主要受日本央行行动影响，尤其是周五。日本央行周五宣布 计划无限定规模购买5-10年期日本公债，日本央行总裁黑田东彦称为了“ 尽
路透东京/底特律2月4日 - 三名知情消息人士向路透表示，日本高田 已选定美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)，成为向高田提供财务援助的最后候选投资方。KSS隶属于中国宁波均胜电子 旗下。