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亚洲 | 2011年 9月 20日 星期二 09:50 BJT

〔中国基金〕华安基金称华安国际配置持有人将按初始发售面值收回本金

路透上海9月20日电---作为中国第一只合格境内机构投资者(QDII)基金,华安基金周二公告确认,将保证华安国际配置基金持有人按基金初始发售面值收回本金,维护持有人利益.

2008年华安国际配置在首个投资保本周期内遭遇雷曼兄弟公司倒闭事件,产品的正常运作受到严峻挑战.同年华安基金承诺,在华安国际配置第一个投资周期于2011年11月2日届满时,如果以美元计价的结构性保本票据资产净值低于原投资的相应结构性保本票据本金,公司将以自有资金弥补资金缺口.

公告称,如果弥补上述资金缺口後,基金份额净值仍低于基金初始发售面值,公司将继续以自有资金进行补足.即华安基金将保证持有人按华安国际配置的初始发售面值收回本金,维护持有人利益.

公告还表示,鉴于基金运作环境发生变化,华安国际配置将于2011年11月第一个投资保本周期自然到期後,终止运作,不转入下一投资周期.

中国证券报援引华安基金相关人士表示,与雷曼欧洲公司的诉讼案件广受关注.根据与雷曼欧洲达成的和解协议,雷曼欧洲应向华安国际配置支付近4,489万美元的和解款项及相应利息.公告称,如果计入"和解所得",华安国际配置的每份净值预计可达到0.97美元.

基金业分析人士表示,海外金融市场近年遭遇诸多重大事件的冲击,QDII基金的运作面临巨大考验,华安国际配置基金的试点与波折提供了经验借鉴,对于完善QDII制度有积极意义.(完)

参看相关细节,请点选华安基金公司网站(here)

--发稿 冉莹; 审校 张喜良

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