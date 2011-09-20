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亚洲 | 2011年 9月 20日 星期二 08:38 BJT

〔东京汇市〕欧元下跌,因意大利债信评级遭调降且担心希腊情势

* 投资者担心希腊能否从国际借贷机构拿到资金

* 意大利债信评级遭调降打击欧元,但并不特别意外

* 澳元和新兴市场货币承压,因投资者重又追捧美元

路透东京9月20日电---欧元周二在亚洲盘初大幅下跌,兑美元跌向七个月低点,因之前标普调降意大利债信评级,且投资者担心希腊能否从国际借贷机构拿到急需的资金.

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