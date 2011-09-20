〔中港新股〕新华人寿希望11月底前实现H股上市,A股或延後--财新

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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路透上海9月20日电---据财新网报导,在目前动荡和惨淡的市况下,中国新华人寿"A+H"IPO需背水一战,总体融资规模可能缩水;新华人寿拟在10月中旬接受香港交易所的聆讯後,希望在11月底之前实现H股上市,而A股或会延後.
知情人士向财新记者透露,香港证监会和联交所已经就新华人寿的上市申请给出了第一轮反馈,中国证监会的首轮反馈意见预计将在9月下旬发出.
新华人寿原计划"A+H"上市,两地几乎同时挂牌.不过一位接近新华人寿的人士说,"目前的情况看,A股的进度可能要延後."
报导称,根据最新时间表,新华人寿拟在10月中旬接受香港交易所的聆讯後,启动预路演和路演,希望在11月底之前实现H股上市.新华人寿增发股本比例,基本确定为两地上市完成後,新发行的A股和H股分别占7%和11%.
新华人寿成立于1996年9月,目前总资产逾3000亿元.2010年全年保费收入突破930亿元,名列寿险市场第三位.2009年底,中央汇金公司入股新华人寿,持股比例38%,是新华人寿的单一第一大股东.
新华人寿已聘请法国巴黎银行(BNPP.PA)、美银美林(BAC.N)、德意志银行(DBKGn.DE)、高盛(GS.N)、汇丰(HSBA.L)、摩根大通(JPM.N)、瑞银UBSN.VX以及中国国际金融负责IPO安排.(完)
--发稿 林琦 审校 黄凯
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