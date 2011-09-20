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亚洲 | 2011年 9月 20日 星期二 08:44 BJT

《外汇动态》澳元削减跌幅,守在支撑位上方

0026GMT---澳元力守在支撑位1.0127美元上方,持续削减标准普尔下调意大利评级所造成的跌幅,该支撑位为0.9927-1.0765升势的76.4%技术回档位

澳元兑美元AUD=D4最新报1.0180,纽约收盘为1.0215.

下一道支撑位为8月11日的低点1.0110,跌破该水准将试探8月9日的趋势低位0.9927.(完)

--编译 张荻;审校 张明钧

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