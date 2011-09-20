〔中国能源〕海洋局称渤海溢油仍在继续,康菲宣布成立第二项渤海湾基金

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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路透北京9月20日电---中国渤海溢油事故现场停产已过半个月,溢油仍在继续发生.国家海洋局北海分局开展的蓬莱19-3油田海洋环境监测显示,18日C平台附近有油花溢出,当天溢油量约为1.77升.
事故责任方--康菲石油已宣布设立第二项渤海湾基金,并表示将与合作方中国海洋石油总公司(CNOOC)或其他有关方面合作以专门响应中国渤海湾环境问题.
本月初,康菲石油公司宣布将就在中国渤海湾蓬莱19-3油田发生的溢油事件设立基金,旨在根据中国相关法律承担公司应尽的责任并有益于渤海湾的整体环境.该基金为康菲石油设立的第一项渤海湾基金,但未披露基金规模及具体进展.
新华社周一援引国家海洋局监测结果显示,18日C平台附近有油花溢出,白天时段观察到的油花最少每分钟20个,最多每分钟35个,估算当日溢油量约为1.77升.但当日海上大风,油田海域未发现油带.
而此前,中国海洋报报导称,国家海洋局局长刘赐贵上周曾巡查溢油状况,发现有油带且偶尔冒出油花,而这是C平台较长时间持续出现的现象,说明作业者还未查清溢油点,还未对溢油源进行有效封堵.
9月7日至13日,国家海洋局北海分局在监视监测中发现,C平台附近仍有间歇性油花溢出.最少每分钟3个,最多每分钟200个,无明显规律,平均每天溢油量约为3.6升.[ID:nCN1966675]
6月初,中海油(0883.HK)母公司中国海洋石油总公司和美国康菲石油公司(COP.N)的全资子公司康菲石油中国合作开发的蓬莱19-3油田B平台和C平台先後发生溢油事故.
中国国家海洋局9月2日责令蓬莱19-3全油田停止回注、停止鉆井、停止油气生产作业.中国国务院此後要求彻查渤海溢油事故原因,依法追究责任,并要立即部署开展海洋石油勘探开发安全生产检查,严格控制渤海海域新上石化项目.[ID:nCN1950737] (完)
--发稿 苏丹; 审校 李文科/黄凯
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