〔中国股市〕沪综指创逾14个月开盘新低,受意大利债信评级遭调降拖累

中国股市：沪深300指数期货主力6月合约早盘一度跌停，疑遭“乌龙指”
路透北京5月31日 - 中国股市周二早盘大幅反弹，不过沪深300指数期货主力6月合约IF1606 在10点42分左右一度触及跌停，但随后该合约即快速回升，早盘收涨2.96%。市场人士怀疑这可能是该合约遭遇“乌龙指”所致。
路透北京9月20日电---中国股市沪综指周二开盘下跌近0.2%,在昨日收创14个月收盘新低後继续下探.此前评级机构标准普尔将意大利的未请求评等调降一个级距至A/A-1,且维持展望为负面.
沪综指.SSEC开盘报2433.721点,下跌4.074点或0.17%.
标普称其举措反映了其认为意大利经济增长前景趋弱的观点.标普此举令人惊讶,有可能加剧对欧元区债务危机蔓延的担忧.上一开盘[ID:nCN1975091](完)
--发稿 李然; 审校 黄凯
路透北京5月31日 - 中国股市周二早盘大幅反弹，不过沪深300指数期货主力6月合约IF1606 在10点42分左右一度触及跌停，但随后该合约即快速回升，早盘收涨2.96%。市场人士怀疑这可能是该合约遭遇“乌龙指”所致。
路透上海4月13日 - 中国股市沪综指周三早盘收升逾2%，并创三个月盘中新高。分析师指出，中国贸易数据转暖，经济向好发展继续得到验证，以及受海外大宗商品价格上升带动，国内钢铁、煤炭等大宗商品股票纷纷上扬，再加上券商等非银金融股的反弹，大盘早盘出现放量跳涨。
路透上海3月8日 - 中国股市沪综指周二早盘下跌逾2%。分析师指出，大盘在连涨五天后，上升动能减弱，获利回吐压力加大，投资者操作策略趋同，使得大盘早市迅速回调。