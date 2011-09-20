〔中国股市〕沪综指创逾14个月开盘新低,受意大利债信评级遭调降拖累

路透北京9月20日电---中国股市沪综指周二开盘下跌近0.2%,在昨日收创14个月收盘新低後继续下探.此前评级机构标准普尔将意大利的未请求评等调降一个级距至A/A-1,且维持展望为负面.

沪综指.SSEC开盘报2433.721点,下跌4.074点或0.17%.

标普称其举措反映了其认为意大利经济增长前景趋弱的观点.标普此举令人惊讶,有可能加剧对欧元区债务危机蔓延的担忧.上一开盘[ID:nCN1975091](完)