《中国债券市场每日交易备忘》--9月20日

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT])
一、新债招标:
中国农业发展银行不超过150亿元人民币三年期固息债上午10:00-11:00招标,利率预测均值为4.59%
中国人民银行10亿元一年期央票上午招标,市场预期中标收益率持平于3.5840%
中石油集团100亿元三年期中期票据上午10:00-11:00招标(主体评级AAA),工行和国开行主承销
福建交通运输集团4亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA),兴业银行主承销
延长石油集团30亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AAA),兴业银行主承销
京纺控股5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),北京银行主承销
新乡化纤(000949.SZ)5亿元一年期短融簿记建档(主体评级A+),招商银行主承销
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二、新债上市:
中电投集团58亿元一年期短融041161003,票面利率6.04%
华能国际(600011.SS)(0902.HK)50亿元一年期短期融资券041153002,票面利率6.04%
重庆化医集团4亿元一年期短期融资券041161002,票面利率6.64%
重庆化医集团9亿元五年期浮息(一年定存基准)中票1182253,基本利差3.49%
甘肃公投集团30亿元七年期中票1182254,票面利率7.20%
太钢不 (000825.SZ)20亿元三年期中票1182255,票面利率5.95%
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三、缴款:
国家开发银行180亿元10期固息债110252,票面利率4.87%
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四、还本付息:
长园集团(600525.SS)3亿元一年期浮息(六个月SHIBOR基准)短融1081319到期兑付,基本利差0.99%
阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司6亿元一年期短融1081320到期兑付,票面利率3.49%
中国联通(600050.SS)80亿元一年期短融1081321到期兑付,票面利率2.81%
中国中冶(601618.SS)100亿元一年期短融1081322到期兑付,票面利率2.97%
浙江省物产集团公司10亿元一年期短融1081323到期兑付,票面利率3.49%
城投控股(600649.SS)17亿元一年期短融1081325到期兑付,票面利率3.28%
中国交通建设01800.HK25亿元一年期短融1081326到期兑付.票面利率2.97%
西王集团有限公司6亿元一年期短融1081327到期兑付.票面利率3.70%
北京首都铁路发展公司30亿元一年期短融1081328到期兑付.票面利率2.97%
厦门海翼集团5亿元180天短融1181123到期兑付.票面利率4.10%
财政部240亿元15年期固息国债020013付息,票面利率2.60%
合肥城建投资公司10亿元10年期固息债068038付息,票面利率4.32%
财政部279.4亿元10年期固息国债080003付息,票面利率4.07%
国开行300亿元七年期浮息金融债(一年定存基准)080206付息,基本利差0.65%
中央汇金投资公司250亿元30年期固息债102704付息,票面利率4.20%
中国联通(600050.SS)120亿元三年中期票据102704付息,票面利率3.31%
中国五矿集团公司38亿元五年期中期票据1082165付息,票面利率3.88%
葛洲坝(600068.SS)5亿元五年期中期票据1082166付息,票面利率4.27%
中国中冶(601618.SS)100亿元10年期发行人选择权(5+5)中期票据1082167付息,票面利率3.95%
北京基础设施投资公司30亿元三年期中期票据1082168付息,票面利率3.49%
长江电力(600900.SS)50亿元20年期固息债7103付息,票面利率4.76%
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五、即将公布的经济数据及重要财经事件:
--针对中国保障房建设资金短缺难题,中国国务院周一称,中央继续增加资金补助,地方也要
增加财政性资金投入,而对于公共预算支出安排不足的地区,要提高土地出让收益和地方政府
债券资金安排比重.[ID:nCN1975161]
--21世纪经济报导引述一位知情人士称,中国水电IPO(首次公开发行)的保荐方给出的发行价
合理询价参考数据或约在5.39-6.41元,对应2010年静态市盈率18.6-22.1倍.
国家统计局9/27公布1-8月规模以上工业企业利润 (2011年1-7月28.3%)
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注:考虑资金到帐时间,还本付息一项中包括周六及周日到期兑付和付息的个券.(完)
--整理 刘昕; 审校 曹巍浩/冉莹
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路透纽约1月20日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路 透计算，最近一周投机客连续第四周减持美元多仓，美元净多仓降至10月 末以来最低。 截至1月31日当周，美元净多仓降至184.7亿美元，前周为200.4亿美 元。 今年美元下跌，受特朗普政府弱势美元言论打压，创下30年来最差1 月表现。本周也不例外，美元继续下滑，创逾六个月最大周线百分比跌幅 。 周五公布的美国1月非农就业报告显示薪资增长小于预期，也削弱美 元的前景。该数据显示就业市场仍有闲置，可令通胀受控，这可能放缓美 国联邦储备理事会(美联储/FED)今年升息的速度。 “美元可能进一步受压，今年年初以来一直如此，因美联储加速收紧 政策的希望暂时减弱，”Forex.com研究主管James Chen称。 CFTC数据还显示，日圆净空仓降至58,331口，为12月初以来最低。 日圆走势主要受日本央行行动影响，尤其是周五。日本央行周五宣布 计划无限定规模购买5-10年期日本公债，日本央行总裁黑田东彦称为了“ 尽
路透东京/底特律2月4日 - 三名知情消息人士向路透表示，日本高田 已选定美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)，成为向高田提供财务援助的最后候选投资方。KSS隶属于中国宁波均胜电子 旗下。