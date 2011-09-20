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亚洲 | 2011年 9月 20日 星期二 08:48 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--9月20日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT])

一、新债招标:

中国农业发展银行不超过150亿元人民币三年期固息债上午10:00-11:00招标,利率预测均值为4.59%

中国人民银行10亿元一年期央票上午招标,市场预期中标收益率持平于3.5840%

中石油集团100亿元三年期中期票据上午10:00-11:00招标(主体评级AAA),工行和国开行主承销

福建交通运输集团4亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA),兴业银行主承销

延长石油集团30亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AAA),兴业银行主承销

京纺控股5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),北京银行主承销

新乡化纤(000949.SZ)5亿元一年期短融簿记建档(主体评级A+),招商银行主承销

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二、新债上市:

中电投集团58亿元一年期短融041161003,票面利率6.04%

华能国际(600011.SS)(0902.HK)50亿元一年期短期融资券041153002,票面利率6.04%

重庆化医集团4亿元一年期短期融资券041161002,票面利率6.64%

重庆化医集团9亿元五年期浮息(一年定存基准)中票1182253,基本利差3.49%

甘肃公投集团30亿元七年期中票1182254,票面利率7.20%

太钢不 (000825.SZ)20亿元三年期中票1182255,票面利率5.95%

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三、缴款:

国家开发银行180亿元10期固息债110252,票面利率4.87%

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四、还本付息:

长园集团(600525.SS)3亿元一年期浮息(六个月SHIBOR基准)短融1081319到期兑付,基本利差0.99%

阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司6亿元一年期短融1081320到期兑付,票面利率3.49%

中国联通(600050.SS)80亿元一年期短融1081321到期兑付,票面利率2.81%

中国中冶(601618.SS)100亿元一年期短融1081322到期兑付,票面利率2.97%

浙江省物产集团公司10亿元一年期短融1081323到期兑付,票面利率3.49%

城投控股(600649.SS)17亿元一年期短融1081325到期兑付,票面利率3.28%

中国交通建设01800.HK25亿元一年期短融1081326到期兑付.票面利率2.97%

西王集团有限公司6亿元一年期短融1081327到期兑付.票面利率3.70%

北京首都铁路发展公司30亿元一年期短融1081328到期兑付.票面利率2.97%

厦门海翼集团5亿元180天短融1181123到期兑付.票面利率4.10%

财政部240亿元15年期固息国债020013付息,票面利率2.60%

合肥城建投资公司10亿元10年期固息债068038付息,票面利率4.32%

财政部279.4亿元10年期固息国债080003付息,票面利率4.07%

国开行300亿元七年期浮息金融债(一年定存基准)080206付息,基本利差0.65%

中央汇金投资公司250亿元30年期固息债102704付息,票面利率4.20%

中国联通(600050.SS)120亿元三年中期票据102704付息,票面利率3.31%

中国五矿集团公司38亿元五年期中期票据1082165付息,票面利率3.88%

葛洲坝(600068.SS)5亿元五年期中期票据1082166付息,票面利率4.27%

中国中冶(601618.SS)100亿元10年期发行人选择权(5+5)中期票据1082167付息,票面利率3.95%

北京基础设施投资公司30亿元三年期中期票据1082168付息,票面利率3.49%

长江电力(600900.SS)50亿元20年期固息债7103付息,票面利率4.76%

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五、即将公布的经济数据及重要财经事件:

--针对中国保障房建设资金短缺难题,中国国务院周一称,中央继续增加资金补助,地方也要

增加财政性资金投入,而对于公共预算支出安排不足的地区,要提高土地出让收益和地方政府

债券资金安排比重.[ID:nCN1975161]

--21世纪经济报导引述一位知情人士称,中国水电IPO(首次公开发行)的保荐方给出的发行价

合理询价参考数据或约在5.39-6.41元,对应2010年静态市盈率18.6-22.1倍.

国家统计局9/27公布1-8月规模以上工业企业利润 (2011年1-7月28.3%)

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注:考虑资金到帐时间,还本付息一项中包括周六及周日到期兑付和付息的个券.(完)

--整理 刘昕; 审校 曹巍浩/冉莹

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