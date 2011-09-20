版本:
中国
亚洲 | 2011年 9月 20日 星期二 08:54 BJT

〔韩国汇市〕韩元走低,因意大利评级遭降加剧风险资产资金外流担忧

路透首尔9月20日电---韩国韩元兑美元周二早盘进一步走软,因标准普尔调降意大利信用评级,加剧了对韩元等风险较高资产的资金外流可能加速的担忧.

韩元兑美元KRW=KRW=KFTC报1,146.00/40韩元,此前一度短暂跌至12月末以来低点1,148.0.

韩元兑美元周一下跌逾2%,全数抹去年内涨幅,因外资过去几个交易日呈卖超.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐