《中国股市盘前看点》--9月20日

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:
今日看点:
--美国联邦公开市场委员会(FOMC)开始为期两天的议息会议.
--欧洲央行管理委员会及全行委员会议.
--希腊总理帕潘德里欧在彼得森国际经济研究所就希腊债务危机发表演说.
**宏观经济及政策面**
--世行首席经济学家林毅夫称,中国保持较快增长是对全球经济的最大贡献,但中国的通货膨胀和资产泡沫问题必须得到高度重视,政府政策要保持一定灵活性.
--2011年以来,已有26家中国公司从美国三大市场退市,约占中概股总数的近十分之一,退市方式包括退到OTCBB继续交易,退至美国粉单市场,甚至完成私有化.
**重点行业和公司**
--据报导,中国新华人寿"A+H"IPO总体融资规模可能缩水;新华人寿拟在10月中旬接受香港交易所的聆讯後,希望在11月底之前实现H股上市,而A股或会延後.[nCN1975273]
--一位知情人士透露,中国水电IPO(首次公开发行)的保荐方给出的发行价合理询价参考数据或约在5.39-6.41元,对应2010年静态市盈率18.6-22.1倍.
--中国北车601299.SS称,公司近期新签六项合同,合计金额为72.72亿元人民币,占到公司2010年主营收入的11.69%.[nCN1975175]
--金科股份(000656.SZ)计划在在9-12月期间新增土地储备投资总额度不超过60亿元.
**海外动向**
--美国股市周一收跌,但尾盘反弹,之前对希腊可能出现债务违约的担忧因该国可能与欧盟,国际货币基金组织(IMF)和欧洲央行就下批救助贷款达成交易的消息而消退.道琼工业指数收跌108.08点,或0.94%,报11,401.01.[.NCN]
**关键点位**
--沪综指.SSEC下试2,400点.(完)
--整理 冉莹; 审校 杨淑祯
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路透纽约1月20日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路 透计算，最近一周投机客连续第四周减持美元多仓，美元净多仓降至10月 末以来最低。 截至1月31日当周，美元净多仓降至184.7亿美元，前周为200.4亿美 元。 今年美元下跌，受特朗普政府弱势美元言论打压，创下30年来最差1 月表现。本周也不例外，美元继续下滑，创逾六个月最大周线百分比跌幅 。 周五公布的美国1月非农就业报告显示薪资增长小于预期，也削弱美 元的前景。该数据显示就业市场仍有闲置，可令通胀受控，这可能放缓美 国联邦储备理事会(美联储/FED)今年升息的速度。 “美元可能进一步受压，今年年初以来一直如此，因美联储加速收紧 政策的希望暂时减弱，”Forex.com研究主管James Chen称。 CFTC数据还显示，日圆净空仓降至58,331口，为12月初以来最低。 日圆走势主要受日本央行行动影响，尤其是周五。日本央行周五宣布 计划无限定规模购买5-10年期日本公债，日本央行总裁黑田东彦称为了“ 尽
路透东京/底特律2月4日 - 三名知情消息人士向路透表示，日本高田 已选定美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)，成为向高田提供财务援助的最后候选投资方。KSS隶属于中国宁波均胜电子 旗下。