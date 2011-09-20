美国与加拿大经济指标预测--9月20日-9月27日****

加拿大数据：2016全年新增就业岗位上修，兼职工作增长现象持续
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
路透9月20日电---以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
-----------------------------------9月19日当周-------------------------------
9月20日(二)
1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 9月17日当周 -- +1.3%
1230 美国房屋开工年率(万户) 8月 59 60.4
建筑许可年率(万户) 59 60.1
1230 加拿大领先指标 8月 +0.1% +0.2%
1230 加拿大趸售(批发)贸易(较前月) 7月 +0.8% +0.2%
1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 9月17日当周 -- +4.5%
9月21日(三)
1100 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 8月 +0.1% +0.2%
(较上年同期) +2.9% +2.7%
央行核心CPI(较前月) +0.1% +0.2%
(较上年同期) +1.6% +1.6%
1100 美国抵押贷款市场指数 9月16日当周 -- 638.7
再融资指数 -- 3,361.0
1400 美国成屋销售年率(万户) 8月 471 467
1815 美国联邦公开市场委员会(FOMC)利率决议 维持不变 0-0.25%
9月22日(四)
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 9月17日当周 42 42.8
初请失业金人数四周均值(万人) -- 41.95
续请失业金人数(万人) 9月10日当周 372.5 372.6
1230 加拿大零售销售(较前月) 7月 -0.3% +0.7%
扣除汽车的零售销售(较前月) +0.2% -0.1%
1400 美国领先指标 8月 +0.1% +0.5%
1400 美国联邦住房金融局房屋价格(较前月) 7月 -- +0.9%
(较上年同期) -- -4.3%
9月23日(五)
1430 美国经济周期研究所(ECRI)一周领先指标 9月16日当周 -- 122.4
-----------------------------------9月26日当周-------------------------------
9月26日(一)
1230 美国芝加哥联邦储备银行全国活动指数 8月 -- 负0.06
1400 美国新屋销售年率(万户) 8月 29.5 29.8
9月27日(二)
1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 9月24日当周 -- --
1230 美国芝加哥联邦储备银行中西部制造业指数 8月 -- 84.8
1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 9月24日当周 -- --
1300 美国标普/CaseShiller房价指数(较上年同期) 7月 -4.6% -4.5%
经季节调整房价指数(较前月) +0.1% -0.1%
未经季节调整房价指数(较前月) +0.9% +1.1%
1400 美国里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数 9月 -- 负10
1400 美国经济谘商会消费者信心指数 9月 46.0 44.5
-- 美国建筑许可(万户) 8月修正值 -- -- (完)
--编译 许娜;审校 郑茵
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年1月31日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状 况报告，每口以1,000桶计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(2,181,656口) 656,710 164,018 739,712 677,456 1186594 2073878 2090324 107,778 91,332 较1月24日变动(未平仓合约：增加29,847口) 14,309 4,140 -7,679 19,510 30,708 26,140 27,169 3,707 2,678 各类