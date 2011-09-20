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亚洲 | 2011年 9月 20日 星期二 09:02 BJT

〔中国股市〕周一融资买入较前日增逾2%,中国神华交易活跃

路透北京9月20日电---据中国沪深两市证券交易所公开信息显示,周一融资买入额为

76,121万元人民币,较上交易日增加2.2%.标的证券中国神华(601088.SS)融资偿还额达

3,051万元,居沪市首位.

融资及融券信用交易情况如下:

融资馀额(万元) 融资买入额(万元) 融券馀额(万元)

上海证券交易所 2,110,384 47,772 14,939

深圳证券交易所 1,306,686 28,349 16,641(完)

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--发稿 李然; 审校 张喜良

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