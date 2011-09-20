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亚洲 | 2011年 9月 20日 星期二 11:36 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息9月20日(II)

**证券时报**

--中国工业和信息化部副部长苏波表示,十二五时期(2011-2015年)将推动优势电器企业的跨地区兼并重组.

--香港商品交易所主席张震远透露,香港商交所将会在年底前推出以人民币计价的黄金和白银期货合约.

**国际商报**

--澳大利亚近日正式立案对进口自中国的碳钢焊管产品启动反倾销反补贴调查.

--金银岛成品油分析师李亚丹称,由于中国成品油调价迟迟未动,加上外围市场反弹,同时随着秋冬季节到来,油品需求量增加,市场已开始萌生看涨心态.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 刘昕/边竞/李然; 审校 张喜良

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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