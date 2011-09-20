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亚洲 | 2011年 9月 20日 星期二 10:30 BJT

〔全球商品〕澳洲下调焦煤产量预估,但小幅上调铁矿石预估(更新版)

(新增更多细节和背景)

路透悉尼9月20日电---澳洲下调其对2012财年炼焦煤产量的预估,因焦煤生产从自然灾害中恢复的时间长于预期,不过澳洲小幅上调其对铁矿石产量的预估.

这个全球最大焦煤和铁矿石出口国将其对焦煤产量预估降至1.61亿吨,较6月预估下调6%,同时将焦煤出口预估下调5%至1.56亿吨.

澳洲资源和能源经济局周二在季度报告中称,但是,铁矿石产量预估则较此前预估上调0.7%,至4.7亿吨.

焦煤预估被下调不太可能给市场带来巨大冲击.此前澳洲央行曾多次警告,该产业从2011年初洪灾和飓风灾害中复苏的步伐慢于此前预估.

此外,黄金产量预估仍维持在277吨不变.

"2011年12月当季的高质量焦煤合约价格料为每吨约285美元,低于9月当季的每吨315美元......此外,2012年硬焦煤均价预计为每吨246美元,"该政府机构称.(完)

--编译 许娜;审校 张涛

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