〔美国FED〕主席贝南克派两名官员研究如何更好地向市场解释政策目标

加拿大数据：2016全年新增就业岗位上修，兼职工作增长现象持续
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
路透华盛顿9月19日电---一名美国联邦储备理事会(美联储,FED)官员周一表示,主席贝南克已经要求两位对许多问题均有不同看法的官员,思考如何令美联储与外界就其政策目标进行的沟通更加顺畅.
贝南克已要求费城联邦储备银行总裁普洛瑟和芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯与副主席叶伦合作,探讨联储怎样可以更好地对公众解释其政策目标.
该名官员表示,该工作小组的任务之一可能是,研究失业率和通胀率要发生何种变化,才能令美联储解除维持超低利率和超宽松货币政策的承诺.华尔街日本首先报导了该小组的成立.
普洛瑟在应对通胀问题上是强硬派,其一直以来都呼吁美联储应设定一个具体的通胀目标.他在7月底时还曾经表示,年底前可能有必要收紧货币政策.
与之形成鲜明对比的是,埃文斯称联储应当考虑大规模放松货币政策.埃文斯还建议,只要通胀率低于3%,联储应承诺将维持低利率,直到失业率降至7.5%以下.(完)
--编译 徐文焰;审校 张明钧
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
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以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年1月31日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状 况报告，每口以1,000桶计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(2,181,656口) 656,710 164,018 739,712 677,456 1186594 2073878 2090324 107,778 91,332 较1月24日变动(未平仓合约：增加29,847口) 14,309 4,140 -7,679 19,510 30,708 26,140 27,169 3,707 2,678 各类