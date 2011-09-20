〔美国FED〕主席贝南克派两名官员研究如何更好地向市场解释政策目标

路透华盛顿9月19日电---一名美国联邦储备理事会(美联储,FED)官员周一表示,主席贝南克已经要求两位对许多问题均有不同看法的官员,思考如何令美联储与外界就其政策目标进行的沟通更加顺畅.

贝南克已要求费城联邦储备银行总裁普洛瑟和芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯与副主席叶伦合作,探讨联储怎样可以更好地对公众解释其政策目标.

该名官员表示,该工作小组的任务之一可能是,研究失业率和通胀率要发生何种变化,才能令美联储解除维持超低利率和超宽松货币政策的承诺.华尔街日本首先报导了该小组的成立.

普洛瑟在应对通胀问题上是强硬派,其一直以来都呼吁美联储应设定一个具体的通胀目标.他在7月底时还曾经表示,年底前可能有必要收紧货币政策.

与之形成鲜明对比的是,埃文斯称联储应当考虑大规模放松货币政策.埃文斯还建议,只要通胀率低于3%,联储应承诺将维持低利率,直到失业率降至7.5%以下.(完)