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亚洲 | 2011年 9月 20日 星期二 10:37 BJT

〔中美贸易〕美国将宣布针对中国申请强制执行判决诉讼

路透华盛顿9月19日电---据美国贸易代表办公室的一份报告称,美国贸易官员周二将宣布针对中国申请强制执行判决诉讼.

该报告从一个商业团体获得,称美国贸易代表柯克"将举行新闻发布会,宣布针对中国申请强制执行判决诉讼."

行动可能会针对中国稀土出口限令.

此外,美国很多民主党人士一直报怨中国的汇率政策,敦促贸易代表办公室为此立案.(完)

--编译 王丽鑫;审校 隋芬

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