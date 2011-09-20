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亚洲 | 2011年 9月 20日 星期二 09:31 BJT

〔国际油市〕美国原油期货处在三周低点附近,欧债问题构成打压

路透新加坡9月20日电---美国原油期货周二在亚洲早盘交易中处于三周低点附近,在欧元区亦有其它经济体面临困境之际,市场对希腊债务违约的担忧已经升级.

原油在周一录得连续第二日大跌.洲际交易所11月布兰特原油期货LCOc1跌3.08美元,结算价报每桶109.14美元,一度挫至8月24日以来最低位108.87.美国10月原油期货CLc1跌2.26美元,报每桶85.70美元,为8月26日以来最低收位,该期约周二到期.

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