版本:
中国
市场报道 | 2011年 9月 20日 星期二 09:33 BJT

〔日本经济〕政府维持对经济的评估,称海外经济体放缓或构成风险

路透东京9月20日电---日本政府9月维持对经济的评估,称生产和出口继续上升,但全球增长放缓、日圆强势和股市动荡构成了风险.

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐