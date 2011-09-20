日本表态将削减对核电依赖度

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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(本文由路透中文网编译和提供)
路透维也纳9月19日电（记者Michael Shields and Fredrik Dahl）---日本核电站事故担当相细野豪志周一在国际原子能机构（IAEA）会议上称，日本已就削减对核电依赖度形成政治共识，但需公众讨论如何推进。
当日稍早，有约6万人走上东京街头，要求废除核能，以免重蹈福岛核危机覆辙。
细野豪志说：“在日本已达成一种共识，即我们想削减对核能的依赖，但以什麽样的速度、什麽样的方法来实现这个目标，尚未确定。”
“可能需要一整年的时间，与更广范围的公众讨论该确定怎样的能源政策。”
日本新首相野田佳彦曾表示，很难再建新的反应堆。他并称，乐意看到核反应堆关闭进行安全检查，到明年4月重启，以免损及日本经济。
今年3月强震和海啸袭击日本福岛核电站，造成自1986年切尔诺贝利核事故以来最严重的民用核事故，目前日本54个核反应堆中，只有11个在运行。（完）
--编译 张家伟;审校 朱淑珍
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路透东京/底特律2月4日 - 三名知情消息人士向路透表示，日本高田 已选定美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)，成为向高田提供财务援助的最后候选投资方。KSS隶属于中国宁波均胜电子 旗下。