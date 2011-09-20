日本表态将削减对核电依赖度

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路透维也纳9月19日电（记者Michael Shields and Fredrik Dahl）---日本核电站事故担当相细野豪志周一在国际原子能机构（IAEA）会议上称，日本已就削减对核电依赖度形成政治共识，但需公众讨论如何推进。

当日稍早，有约6万人走上东京街头，要求废除核能，以免重蹈福岛核危机覆辙。

细野豪志说：“在日本已达成一种共识，即我们想削减对核能的依赖，但以什麽样的速度、什麽样的方法来实现这个目标，尚未确定。”

“可能需要一整年的时间，与更广范围的公众讨论该确定怎样的能源政策。”

日本新首相野田佳彦曾表示，很难再建新的反应堆。他并称，乐意看到核反应堆关闭进行安全检查，到明年4月重启，以免损及日本经济。

今年3月强震和海啸袭击日本福岛核电站，造成自1986年切尔诺贝利核事故以来最严重的民用核事故，目前日本54个核反应堆中，只有11个在运行。（完）