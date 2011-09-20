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亚洲 | 2011年 9月 20日 星期二 10:21 BJT

〔汽车产业〕德国大众汽车不大可能收购日本铃木汽车

路透法兰克福9月19日电---德国大众汽车(福斯汽车)(VOWG_p.DE)不大可能完全收购日本铃木汽车(7269.T),此前铃木汽车计划终止与大众汽车为期两年的结盟关系.[ID:nCN1959427]

德国明镜周刊(Der Spiegel)报导引述未具名的大众汽车高阶主管谈话指出,大众汽车可能采取行动收购日本铃木汽车.[ID:nCT0400168]

"首先,铃木汽车会长铃木修将不会出售,大众汽车将不能在没有铃木修同意的情况下全面收购铃木汽车."德国商业银行分析师Daniel Schwarz说.

铃木修曾经向大众提出以现金回购19.9%股权,但大众称对铃木的投资感到满意且无意出售手中铃木持股.

明镜周刊指出,一旦铃木汽车和大宗汽车的结盟关系正式结束,大众汽车便可增持铃木股权.但分析师对此持怀疑态度.

"我认为大众汽车不大可能对铃木汽车发起敌意收购."Macquarie Research分析师Christian Breitsprecher说.(完)

--编译 杜明霞;审校 龚芳

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