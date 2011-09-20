〔汽车产业〕德国大众汽车不大可能收购日本铃木汽车

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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路透法兰克福9月19日电---德国大众汽车(福斯汽车)(VOWG_p.DE)不大可能完全收购日本铃木汽车(7269.T),此前铃木汽车计划终止与大众汽车为期两年的结盟关系.[ID:nCN1959427]
德国明镜周刊(Der Spiegel)报导引述未具名的大众汽车高阶主管谈话指出,大众汽车可能采取行动收购日本铃木汽车.[ID:nCT0400168]
"首先,铃木汽车会长铃木修将不会出售,大众汽车将不能在没有铃木修同意的情况下全面收购铃木汽车."德国商业银行分析师Daniel Schwarz说.
铃木修曾经向大众提出以现金回购19.9%股权,但大众称对铃木的投资感到满意且无意出售手中铃木持股.
明镜周刊指出,一旦铃木汽车和大宗汽车的结盟关系正式结束,大众汽车便可增持铃木股权.但分析师对此持怀疑态度.
"我认为大众汽车不大可能对铃木汽车发起敌意收购."Macquarie Research分析师Christian Breitsprecher说.(完)
--编译 杜明霞;审校 龚芳
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路透纽约1月20日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路 透计算，最近一周投机客连续第四周减持美元多仓，美元净多仓降至10月 末以来最低。 截至1月31日当周，美元净多仓降至184.7亿美元，前周为200.4亿美 元。 今年美元下跌，受特朗普政府弱势美元言论打压，创下30年来最差1 月表现。本周也不例外，美元继续下滑，创逾六个月最大周线百分比跌幅 。 周五公布的美国1月非农就业报告显示薪资增长小于预期，也削弱美 元的前景。该数据显示就业市场仍有闲置，可令通胀受控，这可能放缓美 国联邦储备理事会(美联储/FED)今年升息的速度。 “美元可能进一步受压，今年年初以来一直如此，因美联储加速收紧 政策的希望暂时减弱，”Forex.com研究主管James Chen称。 CFTC数据还显示，日圆净空仓降至58,331口，为12月初以来最低。 日圆走势主要受日本央行行动影响，尤其是周五。日本央行周五宣布 计划无限定规模购买5-10年期日本公债，日本央行总裁黑田东彦称为了“ 尽
路透东京/底特律2月4日 - 三名知情消息人士向路透表示，日本高田 已选定美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)，成为向高田提供财务援助的最后候选投资方。KSS隶属于中国宁波均胜电子 旗下。