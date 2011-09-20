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市场报道 | 2011年 9月 20日 星期二 09:57 BJT

〔日本经济〕首相称对中小企业的财务支持是缓解日圆升值影响的关键

路透东京9月20日电---日本首相野田佳彦周二称,对中小企业提供融资支持,是缓解日圆升值影响的诸多举措中的关键.

日本内阁大臣在会议上就一份中期报告达成协议,报告列举了帮助企业应对日圆升值的措施.

野田称该报告只是第一步,对小型制造业企业提供补贴可帮助企业进行海外扩张.(完)

--编译 艾茂林;审校 李爽

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