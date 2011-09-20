美国暴力犯罪连续第四年大幅减少

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿9月19日电---美国联邦调查局（FBI）周一称，2010年美国暴力犯罪案件连续第四年大幅减少，但东北部谋杀犯罪率猛增，主要是波士顿和纽约凶杀案增加。

经济低迷期犯罪案件往往增加，而美国去年失业率居高不下时，谋杀、强奸、故意伤害等暴力犯罪案件倒减少6%。FBI从全美执法机构收集的最终数据显示，去年财产犯罪同比减少2.7%。

数据显示，去年美国东北部大城市凶杀案呈两位数增长。波士顿去年发生73起凶杀案，谋杀案发生率上升46%，纽约市和纽瓦克市则分别上升13.8%和12.5%。

FBI称，全美总体谋杀案发生率减少4.2%。

多个犯罪率较高的大城市地区出现谋杀案发生率下降。洛杉矶和底特律谋杀率分别下降6.5%和15%。由于经济低迷，底特律人口数量大幅减少。

汽车盗窃案减少7.4%，入室盗窃案下降2%。

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