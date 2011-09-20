〔中国债市〕三个月国库现金定存利率攀高,因中小银行贷存比压力不减(更新版)

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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(新增分析师评论)
* 三个月国库现金定存中标利率6.15%,高于上次的6.03%
* 中小银行贷存比考核压力不减,尤其是股份制银行
* 市场对中期资金面预期偏紧
路透上海9月20日电---中国财政部周二招标的三个月期国库现金定存中标利率6.15%,较上次的6.03%攀高,中小银行尤其是股份制银行的贷存比考核压力不减,令本期国库现金定存继续受追捧.
交易员并表示,市场对未来流动性预期不乐观,尤其是对中期资金面预期偏紧,亦推高了本次招标结果.
业内人士稍早透露,中国财政部与央行今日进行的中央国库现金管理商业银行三个月定期存款招投标,中标利率6.15%.
"中小银行(吸收)存款压力比较大,而且市场对中期资金面的预期也比较紧,"华东一城商行交易员称.
该交易员并称,此前几次的国库现金定存招标中,不少股份制银行都相当积极,由于股份制银行的规模扩张较快,面临的贷存比压力偏高,因此补充存款的要求更为迫切.
本次国库现金定存招标为今年第八期,计划存款量300亿元人民币,起息日为9月20日,到期日12月20日.
财政部和央行上次三个月国库现金定存招标是在7月19日,中标利率6.03%.
今年以来已进行的国库现金定期存款招投标具体情况如下:
期数 金额 期限 起息日 到期日 利率
(亿元)
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一期 300 六个月 1月25日 7月26日 5.90%
二期 300 六个月 3月15日 9月13日 6.23%
三期 300 九个月 4月21日 2012年1月19日 5.70%
四期 400 六个月 5月24日 11月22日 5.50%
五期 500 九个月 6月21日 2012年3月20日 5.90%
六期 300 三个月 7月19日 10月18日 6.03%
七期 300 六个月 8月23日 2012年2月21日 6.50%
八期 300 三个月 9月20日 12月20日 6.15%
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2,700
财政部和央行2010年进行了12期国库现金定期存款招投标,金额总计4,000亿元;2009年进行了11期国库现金定期存款招投标,总金额3,096.4亿元;2008年则共招投标了五期,合计1,700亿元.(完)
--发稿 边竞; 审校 张喜良
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