〔中国公开市场〕一年央票收益率连五周走稳,七天正回购助平抑资金波动(更新版)

(新增公告内容和交易员评论)

* 一年期央票发行收益率连续第五周持平于3.5840%

* 300亿元七天期正回购中标利率亦持稳于2.7%

* 正回购回笼资金下周投放,央行旨在平抑月底资金波动

路透上海9月20日电---中国央行公开市场周二招标的一年期央票发行收益率连续第五周持平.下周迫近季末且将有大型新股申购,央行本周透过较大规模的七天期正回购操作,旨在平抑短期资金波动的意图.

央行公告显示,稍早招标发行的10亿元人民币一年期央票,发行价为96.54元,对应收益率连续第五周持平于3.5840%;同时进行的300亿元七天期正回购,中标利率亦持稳在2.7%.

"近期资金面还是趋紧,主要是季末因素,(今日央行正回购操作)也是为了下周投放,"北京一资产管理公司分析师.

他认为,目前货币市场利率走升主要是出于对未来资金面趋紧的担忧.下周除了大盘新股IPO,还有多只新债发行,加上月底季末和十一长假的影响,流动性前景堪忧.央行七天期正回购回收的资金届时释放,正是出于平抑市场波动的考虑.

有望成为今年最大A股首次公开发行(IPO)的中国水利水电今日启动A股发行程序,下周二(27日)为其网上申购日.是次拟发行不超过35亿A股,计划使用募集资金合计173.17亿元.[ID:nCN1972555]

央行上周二招标发行的100亿元一年期央票,中标收益率连续第四周持平于3.5840%;同时进行的300亿元28天期和800亿元七天期正回购,中标利率亦分别持稳于2.8%和2.7%.

央行当前公开市场央票发行状态一般为周二发行一年期央票,周四发行三个月期央票.央行在5月12日重启暂停逾五个月的三年期央票发行後,目前发行频率并不固定,显示出央行按市场流动性状况来相机抉择的特征.

央行公开市场此前已经连续九周净投放,累计达3,510亿元,其中上周净投放70亿元.

下周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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央票发行(周二) 10

(周四) 待定

正回购 (周二) 300

(周四) 待定

央票到期 --

正回购到期 800

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