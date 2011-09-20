版本:
中国
市场报道 | 2011年 9月 20日 星期二 10:21 BJT

〔日本经济〕应对强势日圆的计划将侧重支持就业增长--政府

路透东京9月20日电---日本政府周二表示:

* 将继续关注汇市波动

* 将在必要时针对汇率采取果断举措

* 预计日本央行将与政府密切合作,通过货币政策支持经济

* 在存在金融动荡蔓延风险的情况下,必须保持对日本公债的信心

* 应对强势日圆的计划重点将放在支持就业增长方面

* 将支持海外并购以利用强势日圆的优势

* 将扩大政府补贴范围以增强企业竞争力.(完)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐