《外汇专栏》欧元区财长反击盖特纳提议,无益于欧元前景

(本文作者为路透外汇专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Neal Kimberley; 编译 李爽

路透伦敦9月19日电---考虑到欧元区的处境,欧元需要争取一切能够争取到的盟友.反驳美国财长盖特纳给出的提议,无助于增强外界对欧洲解决问题之举的信心.

刚刚过去这个周末的欧元区财长会议,结果可能对欧元前景造成破坏.美国财长盖特纳史无前例地前往与会.

据称欧元/美元144小时移动均线(目前切入位在1.3706美元)上方的买单在增加,有望再次测试1.3500美元水准.

盖特纳受邀参加会议,坦言一些观点也在意料之中.毕竟就在周四,包括美联储在内的全球主要央行同意携手合作,向商业银行提供三个月期美元贷款,以防货币市场运作冻结.

盖特纳所言果然直率:"当然,欧洲面临的财政挑战在你们财政管理能力范围之内,只是你们必须选择这样去做."盖特纳称.

盖特纳的讲话似乎触到了一些听众的痛处,并出言反击.

华府提议,欧元区应以救助资金为杠杆来对抗危机,但这项提议招致德国央行总裁魏德曼的不满,不过其首要理由也比较实际.

魏德曼认为,欧洲金融稳定机构(EFSF)如何在发挥杠杆作用的同时不损及欧洲央行独立性,还不明朗.

欧元区其他一些决策者的言辞则更尖刻,丝毫没有支持人们有关欧美团结的想法.

"我感到奇怪的是,美国经济基本面数据显然比欧元区还要糟糕,但却反过来告诉我们应该怎麽做,而当我们提出建议时...他们马上说不,"奥地利财长Maria Fekter说.

"我原本期望他在谈论对全球的观点时,会听一听我们的看法,"她说.

比利时财长瑞德斯也同样坦率直言:"我们可以一直与美国同僚讨论,我希望听到美国将如何削减赤字..和债务."

美国的赤字目前已不是市场关注焦点.

而实际情况是,由于美国资产市场的深度和流动性,美元一如2008年雷曼兄弟倒闭後那样,仍具危机时期的避险魅力.

认为欧元区和美国决策者意见不合的想法可能促使资金重新流向美元,并严重折损对欧元的信心.

交易员不免回想起1月时欧元/美元曾跌破1.30的那一幕.

在欧元区问题成为市场焦点的时候,让欧美分歧暴露于公众面前,无益于支撑欧元.(完)