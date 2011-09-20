版本:
中国
亚洲 | 2011年 9月 20日 星期二 10:24 BJT

《外汇动态》韩国进口商和本地投资信托公司拉升美元兑韩元

0204GMT---多位交易员称,韩国进口商和本地投资信托公司为美元兑韩元KRW=KFTC提供更多支持,推升美元汇价至九个月高位,海外中长期投资大户基金持续买入美元兑韩元.

他们还补充道,发现韩国外汇当局卖出美元兑韩元,但干预的力道看似不很强劲.

美元兑韩元上涨1.1%至1,149.1,之前一度最高升至2010年12月27日以来的最高位1,150.

"在干预力道疲弱的情形下,汇价激发买需,"一位驻首尔的外资银行资深交易员谈到.

从技术层面上看,美元兑韩元有进一步上升的空间,可能升至200日移动均线切入位1,155.4,以及去年5月至今年8月跌势的50%费波纳奇回档位1,163.0.(完)

--编译 兰秀娟;审校 张明钧

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币...[CNY/CN]台币...[TWD/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐