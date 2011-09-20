〔全球经济〕日本希望在G20会议上表达对强势日圆的立场--财务大臣

路透东京9月20日电---日本财务大臣安住淳周二表示,日本希望在本周举行的20国集团(G20)财长会议上,针对强势日圆及其对日本经济有何影响阐明立场.

安住淳在新闻发布会上还谈到,他希望在G20会议上听到欧洲财长们如何应对欧债问题的计划.(完)