版本:
中国
亚洲 | 2011年 9月 20日 星期二 11:03 BJT

〔标题新闻〕韩国现代重工未来三年将投资1,300万美元,用于提高在俄罗斯的大豆和小麦产量

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL3E7KK07B]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐