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亚洲 | 2011年 9月 20日 星期二 10:43 BJT

〔中国新债〕山东商业集团下周二将发8亿元中期票据,期限三年

路透上海9月20日电---中国山东省商业集团有限公司周二公告称,将于下周二(27日)在银行间债市

簿记建档发行8亿元人民币中期票据,期限三年.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日)

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山东商业 8 8 3 9/27簿记建档 兴业银行 AA+ 9/28 9/29

集团

=============================================================================================(完)

参看详情,可点选中国债券信息网(here)

--发稿 曲伟治; 审校 张喜良

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