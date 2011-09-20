〔中国金融〕地方政府债或引发城市商业银行并购潮

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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路透上海9月19日电---中国庞大的地方政府债务,可能导致近20年前一场类似危机造就了当前格局的中国城市商业银行,面临新一轮整合.
围绕地方债务的担忧已经使决策者处于警惕状态,并在今年使银行类股承压.据中国国家审计署估计,截至去年年底中国地方债总额为10.7万亿(兆)元人民币(1.7万亿美元).
"有可能发生行业整合,"华西证券研究部主管曹雪峰表示.
城市商业银行面临的最坏可能是楼价下跌,引发地方政府对贷款违约.有人认为中国的楼价存在泡沫.
中国国家审计署6月的审计结果显示,大约5.7万亿元或53%的地方政府债务将在2011-2013年到期.
而地方政府债务中有79%来自银行贷款.
**扩张机会**
分析师称,南京银行(601009.SS)、北京银行(601169.SS)和宁波银行(002142.SZ)等城市商业银行对地方债的曝险更高,因为他们处在省会城市,并且与政府存在密切联系.
分析师认为,位于不太富裕和负债更高地区的小银行将面临更大的不良贷款上升风险,使他们可能成为规模更大、财务实力更强的同业收购的目标.
通过兼并和收购,城市商业银行可以迅速进入其他城市的市场.目前城市商业银行被限制在异地开设分支.
有些银行已经开始行动.
杭州银行上月表示,将以2.14亿元人民币收购中国宁夏回族自治区石嘴山银行的部分股份.澳洲联邦银行(CBA.AX)持有杭州银行的部分股份.
经过多年快速扩张之後,许多城市商业银行正面临筹措新资本的压力.
据称逾40家城市商业银行计划引入战略投资者,或通过首次公开发行(IPO)筹措扩张资金.
今年以来,城市商业银行股价远逊于规模更大的同业的表现.
"若以估值考虑,城市商业银行目前的股价很低.如果你认为会出现行业整合,这些个股会提供长期价值,"上海一家中资证券公司的高管表示,由于公司制度原因,他拒绝署名.(完)
--编译 李春喜;审校 程琳
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