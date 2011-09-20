《热点透视》调查瑞银交易员欺诈丑闻必须弄清的五个问题

(本文作者是热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Peter Thal Larsen 编译 隋芬

路透伦敦9月19日电---瑞银集团(UBS)UBSN.VX开始披露欺诈交易丑闻的真相.它在宣布这桩事件的四天后发布了更多细节,以说明交易员Kweku Adoboli是如何造成了23亿美元亏损.整件事引发了对瑞银风险管理的质疑,也暴露了上市交易基金(ETF)市场可能存在的缺陷.以下是调查人员与监管机构应该侧重的五个方面:

1.现金由谁在看管?

瑞银称,Adoboli在未经授权情况下私自建立了与标普、Eurostoxx及Dax指数相关的投机性期货合约仓位.虽然代客户处理这类交易的交易员是被准许承担一些风险,但风险敞口常有严格限制,但逢大亏或大赚,都会很快有报警提示.正因为这样,Adoboli涉嫌捏造虚假交易以制造对冲风险的表象.

这些虚假交易骗过了瑞银的风险系统.但从现金流中应该仍可看出明显的不匹配.随着违规仓位价值缩水,本应会触发保证金要求,引发对瑞银交易对手的付款.倘若交易有合适对冲,瑞银应同时能获得相应的现金流入.但由于这些对冲是捏造的,因此交易亏损後就消耗了现金.这个明显的预警信号似乎消失在瑞银交易平台数量巨大的业务中.调查人员应想清楚,未来可以避免多少错误.

2.警钟为何没有更早鸣响?

据知情人士透露,违规仓位最初是掩藏在与瑞银其它部门建立的虚假交易中.这些被称为"内部期货"的交易由于是在银行内部进行,并不要求核实.

瑞银内控人员早在7月时曾质疑过这种活动,但并未得到满意的解释.这似乎是一个被错过的能提早阻止这桩丑闻的好机会.

3.欧洲ETF市场是否有缺陷?

当内部期货的使用被发现,并引发质疑後,瑞银称Adoboli建立了虚假的ETF仓位.这些ETF交易要等未来结算,意味着无需立即有现金进出.

就这样,瑞银被暴露在一个关键的市场弱点之下.据知情人士,有些欧洲银行与其它银行进行ETF交易时,不要求对交易加以核实.Adoboli清楚哪些交易对手不要求证实,因此捏造了与它们之间的虚假交易.

4.谁在监督Adoboli?

就算抛开现金流、内部期货与ETF漏洞方面响起的警报不谈,Adoboli一案也存在一些自身特有的问题.从他被指控的行为中可以看出,他一直在非常繁忙地进行不涉及瑞银客户的交易,包括那些违规仓位与虚假对冲.这些仓位总共产生了23亿美元亏损,必定是进行了大量此类交易的结果.即便瑞银风险系统未能发现问题,Adoboli的经理竟也没有及早发现,这很难理解.

5.这种事只会发生在瑞银身上吗?

从目前公开的细节来看,瑞银的风险管理体系存在多重缺陷.不过,瑞银的股票交易业务规模在全球排名前列,连它也遭遇这种亏损,人们难免也要质疑其竞争对手的安全性.表面来看,ETF市场的结构性弱点可能也是事件发生的原因之一.ETF交易近几年来飞速发展,风险管理体系可能并未与时俱进.

瑞银自金融危机以来已强化风险管理.但与其它银行一样,其加强风控的重点放在了较复杂亏损最大的业务上,比如结构性金融.现在,瑞银的交易员丑闻犹如一声惊雷,提醒人们股票交易这样的简单业务也绝非零风险.

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