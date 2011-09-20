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亚洲 | 2011年 9月 20日 星期二 10:49 BJT

〔中国新债〕桂冠电力周五将发行17.7亿元短期融资券,期限一年

路透上海9月20日电---中国广西桂冠电力股份有限公司(600236.SS)周二公告称,将于周五(23日)

簿记建档发行17.7亿元人民币短期融资券,期限一年.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日)

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桂冠电力 19 17.7 12 9/23簿记建档 光大银行 AA+ 9/26 9/27

(600236.SS)

=============================================================================================(完)

参看详情,可点选上海清算所网站(here)

--发稿 曲伟治; 审校 张喜良

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