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亚洲 | 2011年 9月 20日 星期二 10:48 BJT

〔日本股市〕日经指数早盘下跌,之前标准普尔调降意大利评级

路透东京9月20日电---日本股市日经指数周二早盘下滑,因之前标准普尔调降意大利债信评级,并且有关欧元区金融震荡给全球造成冲击的忧虑升温.不过美国联邦储备理事会(美联储,FED)会议前市场保持谨慎,限制了跌幅.

评级机构标准普尔将意大利的未请求评等调降一个级距至A/A-1,且维持展望为负面.标普此举令人惊讶,有可能加剧对欧元区债务危机蔓延的担忧.[ID:nCN1975091]

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