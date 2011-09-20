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亚洲 | 2011年 9月 20日 星期二 10:59 BJT

〔中国新债〕宁沪高速周五将发行10亿元短期融资券,期限一年

路透上海9月20日电---中国江苏宁沪高速公路股份有限公司(600377.SS)周二公告称,将于周五(23日)簿记建档发行10亿元

人民币短期融资券,期限一年.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日)

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宁沪高速 10 10 12 9/23簿记建档 兴业银行 AAA 9/26 9/27

(600377.SS)

=============================================================================================(完)

参看详情,可点选上海清算所网站(here)

--发稿 曲伟治; 审校 林高丽

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