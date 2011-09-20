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市场报道 | 2011年 9月 20日 星期二 11:29 BJT

〔标题新闻〕美国证券交易委员会(SEC)建议限制金融企业做空其打包卖给客户的金融产品

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nS1E78I0P1]

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