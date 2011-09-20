《阳歌专栏》中国证监会或介入企业海外上市

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见（www.youngchinabizblog.com），微博请见（weibo.com/youngchinabiz）。

**中国证监会或介入企业海外上市**

中国赴美上市企业会计丑闻引发的信任危机仍在继续，有传闻称中国证券行业监管机构可能正建议取缔中国企业海外上市过程中最常用的VIE结构。媒体援引行业消息人士报导，中国证监会已经向国务院递交申请，建议国务院取缔业可变利益实体(VIE)这种有争议的公司结构，或是至少要求所有使用这种方式赴海外上市的公司将财务报告提交中国证监会进行审核。

显然，这将产生重大影响，特别是如果国务院采取更严格做法，取缔VIE上市途径。VIE做法已经存在十多年，最早开始于上世纪90年代末期新浪(SINA.O)和网易(NTES.O)等互联网公司的海外上市，随後扩大到媒体和芯片等其他行业。尽管无法排除采取更严厉行动的可能性，证监会的行动看似更具机会主义性质，目的在于利用部分海外上市的中国公司因会计问题面临持续信心危机的机会，对海外上市企业加强管控。

我的消息人士证实将有事情发生，但是也持有类似观点，即任何具体行动可能要等一年或更长时间才会开始，基本上没有可能全面取缔现有VIE程序，中央政府在过去十多年来始终对此做法采取默许态度。

最终结果可能是，计划海外上市的公司必须增加在中国证监会接受审查的程序，这可能会在某种程度上延缓整个上市进程，也可能有效排除更多有问题的公司，就像引发当前危机的这些企业。同时，如果市场大势改善，未来一年很可能出现一波上市小高潮，争相赶在新政出台前完成上市。

一句话：证券监管机构试图介入中国公司赴海外上市进程，可能令上市进程延长，但也将清除更多有问题的公司。

**中国反垄断初试牛刀,选错对象**

中国《反垄断法》出台三年来，相关部委一直低调行事且作为有限，如今终于“初试牛刀”，对主导国内宽带接入市场的中国电信(0728.HK)(CHA.N)展开反垄断调查。我承认这很有趣，不得不为监管机构回应中国联通(0762.HK)(CHU.N)和中国铁通的抱怨鼓掌。这些电信商称，中国电信不公平利用其宽带市场主导地位，试图排挤其它竞争对手。

但坦白地说，监管机构希望推动市场公平竞争，但初试牛刀却选错对象。中国电信凭借已有的有线网络，向各大公司和消费者提供服务，确实在宽带接入市场占主导地位，尤其是在中国电信网络覆盖很广的南方地区。

但许多迹象表明，该领域竞争已经展开，并即将激烈化。联通占有中国北方固话宽带较大份额。这是原中国电信十年前南北分拆的结果。此外，中国移动(0941.HK)(CHL.N)正在拓展WiFi服务（宽带的另一种形式），计划未来三年在全国增加100万个WiFi热点。中国目前整合有线电视运营商的行动，也将制造另一个有线宽带竞争者，更别提中国移动4G网络最早明年可能实现商用。宽带市场拥有上述替代选择，监管者很难断定，中国电信垄断国内宽带服务。

我的确要为监管机构处理这一棘手问题叫好，但他们更应加速百胜集团(YUM.N)收购小肥羊(0968.HK)的审批，这笔交易并无垄断迹象，但一些人担忧，该交易或因民族主义原因而被否决。

一句话：中国监管机构就宽带接入问题，对中国电信进行反垄断调查，但初试牛刀却选错对象。（完）

编译：王凤昌/黎黎 发稿：程芳

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