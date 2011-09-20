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亚洲 | 2011年 9月 20日 星期二 11:17 BJT

《外汇动态》美元兑菲律宾披索升至六个月高位,或升至44.03

0259GMT--中长期投资大户基金买入美元兑菲律宾披索PHP=PDSP,推升美元至六个月高位,且升穿1-8月跌势的61.8%费波纳奇回档位.

美元兑披索上涨0.6%至3月18日以来的最高位43.700.

若美元兑披索能收在43.623回档位上方,也许就能进一步上扬,可能升至76.4%回档位44.030.

多位交易员称,发现菲律宾央行(BSP)在捍卫43.70的汇价水准.但在全球风险厌恶的氛围中,预计美元兑披索将进一步上涨.(完)

--编译 兰秀娟;审校 戴素萍

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