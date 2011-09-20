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亚洲 | 2011年 9月 20日 星期二 11:14 BJT

〔澳新汇市〕澳元和新西兰元下跌,受中国和意大利消息拖累

路透惠灵顿/悉尼9月20日电---澳元周二跌至六周低位,因意大利评级遭调降,且报导称中国国有银行停止与一些欧洲银行进行外汇互换交易,进一步打击人气.

澳元兑美元AUD=D4跌至1.0173美元,一度低见1.0148,纽约市场报1.0224.新西兰元兑美元NZD=D4跌0.5%至0.8184,纽约市场报0.8257.新西兰元在0.8170料获得支撑,阻力位在0.8290.

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