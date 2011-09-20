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亚洲 | 2011年 9月 20日 星期二 11:20 BJT

〔中国新债〕四川恒鼎实业下周二将发行6亿元短期融资券,期限一年

路透上海9月20日电---中国四川恒鼎实业有限公司周二公告称,将于下周二(27日)簿记建档发行6亿元人民币

短期融资券,期限一年.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日)

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四川恒鼎实业 10 6 12 9/27簿记建档 民生银行 AA- 9/28 9/29

=============================================================================================(完)

参看详情,可点选上海清算所网站(here)

--发稿 曲伟治; 审校 林高丽

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