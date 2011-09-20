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亚洲 | 2011年 9月 20日 星期二 11:31 BJT

〔中国新债〕太钢集团下周二将发30亿元中期票据,期限五年

路透上海9月20日电---中国太原钢铁(集团)有限公司周二公告称,将于下周二(27日)在银行间债市簿记建档

发行30亿元人民币中期票据,期限五年.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日)

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太钢集团 30 30 5 9/27簿记建档 中国银行 AAA 9/28 9/29

工商银行

=============================================================================================(完)

参看详情,可点选中国债券信息网(here)

--发稿 曲伟治; 审校 林高丽

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