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亚洲 | 2011年 9月 20日 星期二 12:03 BJT

〔中国汇市〕人民币兑美元窄幅盘整,欧债仍陷泥淖增加避险需求

* 人民币兑美元窄幅盘整

* 避险买盘推动,隔夜美元走强

* 意大利债信评级遭调降,引发投资者担忧

路透上海9月20日电---中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS周二早盘即期汇价窄幅盘整.意大利债信评级遭调降,投资者担忧欧债危机加剧,避险需求促隔夜美元走强.人民币中间价今日继续低开,引领汇价亦基本呈现偏弱走势.

交易员表示,由于国际美元短期维持升势,加之客盘扰动和进口付汇的刚性需求,近期市场购汇盘成交相对活跃.

"大方向上看,一年以内人民币还是会缓慢升值的,但短期内,欧债问题没有解决,(人民币)走势应该还是震荡吧,"上海一银行交易员称.

东京汇市欧元周二在亚洲盘初大幅下跌,兑美元跌向七个月低点,因之前标普调降意大利债信评级,且投资者担心希腊能否从国际借贷机构拿到急需的资金.[FRX/CN]

北京时间11:58,人民币兑美元即期报6.3871元,上日收报6.3868元.今日人民币兑美元中间价CNY=PBOC报6.3880元,上日中间价为6.3848元.

海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场一年期人民币/美元CNY1YNDFOR=报在6.3485/15,上日尾盘为6.3400元.香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报6.3920/40元,上日尾盘报6.3925元.

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)

--发稿 刘昕/冉莹; 审校 张喜良

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