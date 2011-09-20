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亚洲 | 2011年 9月 20日 星期二 17:40 BJT

〔新债招标〕中国农发行三年债最终发行200亿,中标利率符合预期(更新版2)

(新增公告内容)

* 农发行三年固息债最终发行200亿元人民币

* 中标利率4.58%,符合预期

* 投标倍数约1.65倍

* 债市走势较稳,新债定位分歧渐缩小

路透上海9月20日电---中国农业发展银行周二招标的三年期固息债获得50亿元人民币的追加认购,最终发行200亿元,中标利率符合市场预期.

交易员指出,债市近期变动不大,市场对新债定位的预期分歧也逐渐缩小,机构平稳投标令本期债中标结果未出预料.

刊登在中国债券信息网的公告显示,该期债的中标利率为4.58%,接近此前4.59%的市场预测均值.首场投标倍数约为1.65倍.

"正常结果吧,之前预期4.60%附近的就比较多,大家的预期还比较接近,"上海一银行交易员称.

中债登银行间债市固息政策性金融债到期收益率曲线<0#IFSVYBMK=>显示,三年期品种最新收益率报为4.6069%;二级市场上剩馀期限约3.33年的国开行固息债070229券最新双边报价tCN070229=CFXM为4.64%/4.60%.

该期债为农发行今年第16期金融债,按年付息.将采用单一利率中标(荷兰式)的招标方式,不设基本承销额.首场招标结束後,发行人有权以数量招标的方式向首场中标的承销团成员追加发行总量不超过50亿元的当期债券.

该期债缴款日和起息日为9月27日,9月21日-27日为分销期,10月8日上市.(完)

--发稿 边竞/曲伟治; 审校 林高丽

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