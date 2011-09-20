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亚洲 | 2011年 9月 20日 星期二 11:44 BJT

〔中国新债〕武钢集团周五将发行30亿元短期融资券,期限一年

路透上海9月20日电---中国武汉钢铁(集团)公司周二公告称,将于周五(23日)在银行间

债市簿记建档发行30亿元人民币短期融资券,期限一年.

武汉钢铁(集团)旗下有上市公司武钢股份(600005.SS).

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日)

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武钢集团 160 30 12 9/23簿记建档 中国银行 AAA 9/26 9/27

=============================================================================================(完)

参看详情,可点选上海清算所网站(here)

--发稿 曲伟治; 审校 曾祥进

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