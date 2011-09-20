〔中国经济〕商务部称欧债危机或加剧贸易摩擦,望外贸政策稳定(更新版)

(增加更多内容和背景)

* 欧债危机恶化或加剧中欧双边贸易摩擦

* 中国支持欧洲应对危机不设定前提

* 希望外贸政策稳定,看好外资并购

* 中国沿海出口企业不会大规模倒闭

路透北京9月20日电---随着欧洲债务危机愈演愈烈,中国商务部新闻发言人沈丹阳周二称,这或加剧中欧双边贸易摩擦.中国支持欧洲应对债务危机,但不会以欧盟承认其市场经济地位为前提.

沈丹阳在例行发布会上并表示,今年以来的外贸形势在未来几个月不会逆转,能够实现"调结构、促平衡"的目标.不过贸易保护主义和贸易纠纷对中国出口企业有比较大的影响.企业希望外贸政策稳定,商务部将为此进一步协调.

"承认中国市场经济地位和支持欧洲应对债务危机是两个不同性质的问题,我不认为两者之间一定有什麽必然的联系.中国人在帮助别人的时候,往往都是不设定前提的,我们只是希望在以诚待人的同时能够得到对方的尊重."

今年8月欧元区债务危机恶化,欧洲作为中国最大的出口市场,其经济疲软势必会影响中欧经贸合作,亦对经贸关系发展不利.此前,中国政府已明确表示,希望欧盟能够避免金融崩溃,以免引发全球性衰退.

沈丹阳称,若欧盟经济增长进一步放缓,内部消费投资进一步疲软,就可能会直接影响中欧双边贸易增长;同时,随着危机恶化令欧盟内部压力增大,和中国的产业竞争亦会更加激烈,这可能会加剧双边的贸易摩擦.

近期贸易保护主义有所抬头,部分国家寄望于提高贸易壁垒的方式来解决经济危机.此前数据显示,2010年中欧双边贸易额达4,797亿美元,同比增长31.8%.

**未出现出口企业倒闭潮**

对于沿海出口型企业是否有倒闭潮的提问,沈丹阳表示,尽管广东和浙江的出口企业面临很多困难,但总体上还是在健康发展,出口基本上和全国出口增长水平差不多.

"我们特别发函徵询了广东省外经贸厅和浙江商务厅的意见,请他们了解是否有这种情况发生,回答是否定的."他说道.

数据显示,广东1-8月份出口同比增长24%,比全国23.6%的平均水平还略高一些;浙江省出口同比增长22%,比全国的平均水平略低一些.

沈丹阳指出,未来将进一步协调稳定外贸政策;营造良好的出口发展环境,包括贸易的便利化、减轻企业的负担等;同时,还将指导地方商务部门加强对出口企业的协调和服务.

另外,就近年来中国自然成本及劳动力成本不断上升,外资在中国的并购开始愈发活跃,沈丹阳认为这一趋势还会不断增强.

"外资并购将逐步成为中国利用外资的主要形式之一",他表示,今年1-8月,中国利用外资中并购项目达到了34亿美元,较往年有较大的增长.(完)